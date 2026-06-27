La Fiorentina mette Fazzini sul mercato, il Cagliari ci pensa per il post Gaetano
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Il Cagliari mette Jacopo Fazzini nel mirino. È questa la notizia riportata questa mattina dal Corriere dello Sport, che sottolinea come il club sardo, nei giorni dell’attesa chiusura per Gianluca Gaetano all’Atalanta, stia valutano un tentativo per il classe 2003 viola arrivato a Firenze nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato dall'Empoli.
Il duttile centrocampista, messo sul mercato dalla Fiorentina, sta approfondendo le varie opportunità per capire quale possa essere la soluzione migliore per il suo futuro. Già nel mirino del Parma, a Cagliari in questo momento ha un grande estimatore come il direttore sportivo Pietro Accardi.
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