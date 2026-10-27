Niente Atalanta per Atta. Prosegue il percorso di recupero, obiettivo Juventus
Arthur Atta non sarà tra i giocatori a disposizione per la partita contro l'Atalanta. Il francese, che è ancora alle prese con il sovraccarico funzionale a carico dei muscoli dell'addome, sta meglio rispetto agli ultimi giorni ma sta proseguendo il percorso programmato di recupero in vista delle partite successive.
Obiettivo Juventus
Lo sguardo si sposta sulla partita contro il Sassuolo, anche se viste le date particolarmente ravvicinate è più facile immaginarselo di nuovo in gruppo a partire dalla prossima settimana con l'obiettivo di tornare in campo contro la Juventus, prima della prossima sosta per le nazionali.
Atta out dal 20 settembre
Atta ha giocato gli ultimi minuti nella gara pareggiata contro il Napoli lo scorso 20 settembre, uscendo intorno al 70'. Da quel momento non si è più allenato con i compagni a causa dell'infortunio sopra citato e dunque non è mai tornato tra i convocati di Vanoli per le partite di campionato.
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