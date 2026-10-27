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Pongracic out contro l'Atalanta. Ranieri verrà valutato domani

Pongracic out contro l'Atalanta. Ranieri verrà valutato domaniFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:05Primo Piano
di Pietro Lazzerini
Il punto sugli infortunati in difesa: Pongracic sicuramente out contro l'Atalanta, Ranieri spera ma potrebbe tornare contro il Sassuolo

Marin Pongracic non prenderà parte alla sfida contro l'Atalanta di giovedì, con la Fiorentina che tra oggi e domani dovrebbe riferire tramite comunicato, gli esiti degli esami effettuati oggi in seguito all'infortunio subito dal croato contro l'Inter. 

Ranieri lavora ancora a parte

Luca Ranieri nel frattempo prosegue il percorso personalizzato di recupero e domani verranno valutate le sue condizioni in vista del match interno contro i bergamaschi. Considerando l'assenza dal gruppo nella giornata di oggi, la sua presenza è a forte rischio, magari con la possibilità di rivederlo in gruppo e quindi tra i convocati per la sfida col Sassuolo. 