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Pongracic out contro l'Atalanta. Ranieri verrà valutato domani
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Il punto sugli infortunati in difesa: Pongracic sicuramente out contro l'Atalanta, Ranieri spera ma potrebbe tornare contro il Sassuolo
Marin Pongracic non prenderà parte alla sfida contro l'Atalanta di giovedì, con la Fiorentina che tra oggi e domani dovrebbe riferire tramite comunicato, gli esiti degli esami effettuati oggi in seguito all'infortunio subito dal croato contro l'Inter.
Ranieri lavora ancora a parte
Luca Ranieri nel frattempo prosegue il percorso personalizzato di recupero e domani verranno valutate le sue condizioni in vista del match interno contro i bergamaschi. Considerando l'assenza dal gruppo nella giornata di oggi, la sua presenza è a forte rischio, magari con la possibilità di rivederlo in gruppo e quindi tra i convocati per la sfida col Sassuolo.
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Giornalista e storica colonna di FirenzeViola.it. Dopo anni di esperienza radiofonica è tra le voci di Radio FirenzeViola, dove conduce e cura “Chi si compra?”, trasmissione dedicata al calciomercato e all’attualità della Fiorentina.
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