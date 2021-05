CALLEJON, Con Gattuso avrebbe spazio nel 4-2-3-1

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, parla anche di Josè Callejon, ieri appena comparso nella gara contro la sua ex squadra, il Napoli. Lo spagnolo ha vissuto una stagione completamente nell'ombra a Firenze, quasi da oggetto misterioso. Eppure, secondo la rosea, se Rino Gattuso dovesse accasarsi sulle rive dell'arno nella prossima stagione, nel caso in cui restasse, il giocatore sarebbe perfetto come esterno in un 4-2-3-1, garantendo anche una giusta protezione per la linea di centrocampo.