Calciomercato, in Italia stop alle 24. Ecco dove sarà possibile vendere da domani

Tutti gli occhi saranno puntati sull’Hotel Sheraton di Milano, dove stasera a mezzanotte si chiuderà la sessione invernale di calciomercato in Italia. Ma se il nostro Paese si uniformerà a gran parte delle federazioni che stopperanno le compravendite alle 24 (lo stesso iter riguarderà nazioni come Inghilterra, Spagna, Germania e Belgio), ci sono Paesi che invece chiuderanno con uno o più giorni di ritardo il mercato, dando così la possibilità ai club del Vecchio continente di concretizzare in exrtremis alcune operazioni in uscita.

È il caso di Olanda e Portogallo (che si fermeranno domani), Israele (5 febbraio), Austria (6 febbraio), Romania (8 febbraio), Turchia (11 febbraio) e Svizzera (17 febbraio), per citare le federazioni più importanti.