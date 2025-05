FirenzeViola La Fiorentina vince 3-2 in rimonta a Udine e conquista la Conference League!

La Fiorentina chiude la stagione con una vittoria importante in trasferta contro l’Udinese, ribaltando il risultato grazie ai gol di Fagioli, Comuzzo e Moise Kean. Un successo che vale il sesto posto in classifica e la qualificazione alla prossima Conference League, traguardo fondamentale per il club viola.

Il risultato è stato agevolato anche dalla sconfitta della Lazio, battuta in casa dal Lecce nell’ultima giornata. I biancocelesti scivolano così al settimo posto, lasciando alla Fiorentina il diritto a partecipare alla competizione europea.

Una stagione che si chiude con entusiasmo per i tifosi viola, che vedono la squadra di Palladino conquistare un posto in Europa dopo una rincorsa serrata fino all’ultimo minuto del campionato.