I complimenti di Commisso a Palladino: "Quarta stagione consecutiva in Europa"

Dopo l'ultima gara stagionale e la vittoria raccolta contro l'Udinese, alla Fiorentina e in particolare all'allenatore Raffaele Palladino sono arrivati i complimenti del Presidente, Rocco Commisso. Il numero uno viola e di Mediacom ha così commentato al telefono con il tecnico il risultato ottenuto: “Congratulazioni, abbiamo lottato fino all’ultimo minuto dell’ultima gara. Complimenti per il sesto posto al Mister, alla squadra e a tutto lo staff. Per la quarta stagione consecutiva saremo in Europa". Soddisfazione dunque in casa Commisso dopo la qualificazione alla prossima Conference League acciuffata all'ultimo respiro.