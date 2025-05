FirenzeViola #RoadToLipsia: tutto ciò che c'è da sapere sulla Conference League '25/26

Ed è di nuovo Conference League per la Fiorentina. Con un'ultima giornata inaspettata, vincendo a Udine e con la Lazio che ha perso in casa con il Lecce, la squadra di Palladino si è qualificata al fotofinish alla prossima terza competizione europea, provando ancora a vincere il trofeo alla quarta partecipazione consecutiva.

Come funzionerà la prossima Conference?

Come nella stagione appena conclusa, la competizione prevederà 36 squadre inserite in un unico girone, divise nel sorteggio in 4 fasce determinate in base al punteggio nel ranking Uefa tra coloro che accederanno alla fase a gironi dopo i playoff, che vedranno protagonista la Fiorentina e tutte le altre il 21 e il 28 agosto. La finale sarà a Lipsia, alla Red Bull Arena il 27 maggio 2026, uno stadio con una capienza di 47mila posti. Le date del girone, poi, saranno le seguenti:

Prima giornata: 2 ottobre 2025

Seconda giornata: 23 ottobre 2025

Terza giornata: 6 novembre 2025

Quarta giornata: 27 novembre 2025

Quinta giornata: 11 dicembre 2025

Sesta giornata: 18 dicembre 2025

I sorteggi si svolgeranno per gli spareggi il 4 agosto prossimo: lì la Fiorentina conoscerà chi sarà il suo avversario per accedere ai gironi.

Le squadre più temibili

Il livello medio delle squadre che parteciperanno alla prossima Conference League si abbasserà ulteriormente almeno per quanto riguarda il ranking e il blasone delle formazioni. Tra le più quotate ci sono le squadre già qualificate ai playoff dai massimi campionati europei, ecco una lista con il relativo ranking.

Fiorentina Ita 62.000

Nottingham Forest Eng 22.924

Rayo Vallecano Esp 18.890

FSV Mainz 05 Ger 17.266

RC Strasbourg Fra 14.561

Panathinaikos &3 Gre 16.000

Servette FC Genève &3 Sui 11.500

Wolfsberger AC &3 Aut 9.500

Fredrikstad FK &3 Nor 7.937

SK Brann Bergen &3 Nor 7.937