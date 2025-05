Social Gosens festeggia su Instagram: "Orgoglioso di questa bellissima squadra"

Robin Gosens, su Instagram, festeggia il traguardo raggiunto dalla Fiorentina: “Sesto posto, Europa, 65 punti. Orgoglioso di questa bellissima squadra!” Il terzino esprime con chiarezza la soddisfazione per il sesto posto in campionato, che vale la qualificazione in Conference League.

Un risultato importante per la squadra viola.