Ranieri in conferenza stampa: "Siamo felici, ma vogliamo di più. In Conference per vincere"

Al termine della vittoria contro l’Udinese che ha sancito la qualificazione alla prossima Conference League, Luca Ranieri si è presentato in conferenza stampa con la fascia da capitano al braccio e un bilancio lucido della stagione. Tra soddisfazione e rammarico, il difensore viola ha parlato dell’orgoglio per il percorso compiuto, della voglia di crescere ancora e del legame speciale con Firenze e con i tifosi. Queste le sue parole: "Siamo felici perché non è stata facile, siamo arrivati sesti, l'anno scorso con questo piazzamento eri in Europa League. Devo fare i complimenti a tutti anche se c'è un minimo di rammarico, ma ci siamo messi dietro tante squadre".

Cosa ti aspetti dal prossimo anno?

"Si deve alzare l'asticella perché lo possiamo fare, anzi dobbiamo farlo. Anche in Conference dobbiamo levarci quella soddisfazione perché ce lo meritiamo. Moise è fenomenale, speriamo tutti che rimanga, lo vediamo felice".

Quali sensazioni hai da capitano, e che cosa vi siete detti nello spogliatoio?

"Tre anni fa mi allenavo a parte, ma io in primis sapevo di non essere pronto. Poi sono rimasto e non me lo sarei mai aspettato di diventare capitano. Sono qui da quando ho 14 anni, è casa mia Firenze. A fine partita eravamo tutti felici perché anche se non è Europa o Champions come volevamo, siamo consapevoli di essere una grande squadra".

Cosa hai detto a Comuzzo dopo il gol?

"A dir la verità pensavo fosse autogol, poi ho visto che esultava lui. Se lo meritava".

Con i tifosi a fine partita:

"I tifosi giustamente dopo 3 anni di Conference speravano in qualcosa di più, noi in primis. Sesti in classifica con 65 punti non sono pochi, possiamo guardare al futuro con grande ambizione".