CAGLIARI, Per Mazzarri scelte obbligate con i viola

Grandi, anzi grandissime difficoltà per il Cagliari di Mazzarri in vista della Fiorentina. La formazione che dovrebbe scendere in campo dei sardi, secondo il Corriere dello Sport, vede Radunovic tra i pali, Altare-Ceppitelli-Goldaniga nei tre di difesa, Zappa e Dalbert sulle fasce a centrocampo, mentre nel mezzo ci saranno Nandez, Landinetti e Marin. Davanti spazio a Joao Pedro e Gagliano come riferimenti avanzati.