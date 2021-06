CACERES, In scadenza con la Viola: Torino attento

Il Torino non vuole ripetere lo scorso campionato e si sta muovendo per modificare la rosa. Come riporta il Corriere dello Sport, il portiere Sirigu è in partenza e tra i possibili sostituti c'è anche Marco Silvestri, accostato alla Fiorentina nelle ultime settimane. In difesa poi i granata sono attenti ai movimenti di Martin Caceres: l'uruguaiano in scadenza con i viola potrebbe essere un obiettivo di mercato per il ds Vagnati.