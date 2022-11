CABRAL, Adesso le intenzioni sono da bomber vero

L'edizione odierna del Corriere dello Sport mette nuovamente in risalto Arthur Cabral, evidenziando i suoi numeri: 3 reti negli ultimi 12 giorni, fra campionato e Conference. L'attaccante brasiliano è tornato da Riga con le intenzioni da bomber vero, mettendo in discussione anche le gerarchie dell'attacco viola, nel quale un ribaltone è tutt'altro che impossibile. Con una nuova consapevolezza e un nuovo spirito ritrovato, Cabral, l'uomo decisivo nell'ultima partita di campionato contro lo Spezia, vuole definitivamente confermarsi in maglia viola. Magari partendo già domani nella trasferta, importantissima, contro la Sampdoria.