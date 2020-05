C. FIOR., Appello a Commisso: punta sul Franchi

L’emergenza coronavirus ha bloccato Rocco Commisso negli Stati Uniti. Il tema stadio però è rimasto sempre attuale nonostante la quarantena. Non solo per lui, ma anche per la politica fiorentina. Un gruppo di consiglieri regionali e comunali, con i tre ex candidati sindaci di Firenze Andres Lasso, Fabrizio Valleri e Antonella Bundu ha scritto una lettera al numero uno viola. Nel documento citano gli esempi di Bergamo e Bologna, dove lo stadio è stato e sarà ristrutturato. E indicano proprio quelli come modelli da seguire in questa fase di ripartenza: «Non è perché in quelle città siano in vigore leggi diverse o ci sia una burocrazia più blanda, c’è stata sia da parte della politica che dell’imprenditoria calcistica locale, la capacità di mediare». A riportarlo è il Corriere Fiorentino.