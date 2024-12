C. FIESOLE, Pronto un telone per coprire i cantieri nel 2025

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come analizza nelle sue pagine il Corriere dello Sport, il Franchi continua a vivere un clima surreale, con cantieri e spazi vuoti che penalizzano l’atmosfera e il coinvolgimento del pubblico. Anche contro il Cagliari, la Maratona agibile presentava ampi vuoti nonostante l’importanza della gara. La Fiorentina sta lavorando a un telo grafico per coprire le aree in ristrutturazione, ma sarà pronto solo nel 2025. Nel frattempo, il prossimo anno proseguiranno i lavori, con una capienza ridotta e una Fiesole ancora in restauro. L’obiettivo resta riportare lo stadio a 35mila posti entro il 2026/27, in tempo per il centenario del club.