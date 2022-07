C. DELLO SPORT, Ikonè prepara il riscatto in viola

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio per l’esterno della Fiorentina Jonathan Ikonè è tutto da ricostruire ed è pronto a riscattare il riscatto in viola. Dopo le grandi stagioni al Lille, infatti, il francese si è inceppato a Firenze (solo 7 gare da titolare e un gol), ma ora è pronto a tornare più brillante. Mister Vincenzo Italiano punta molto su di lui, l’alternanza con Sottil e fra Nico Gonzalez e Saponara nel tridente non può prescindere dal suo smalto ritrovato.