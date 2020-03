BRANCHINI, Mercato? Vedo meglio i viola delle big

Giovanni Branchini, noto procuratore italiano, ha espresso attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport le sue perplessità su come sarà gestito il mercato in estate da parte delle big di Serie A. Questo il suo pensiero: "Come si muoveranno le grandi squadre? Non benissimo, ma resisteranno. Il Milan, con la nuova proprietà, mi sembra avviato verso la mediocrità. L’Inter ha speso tanto, rischia di perdere un gioiello come Lautaro e dovrà per forza riprogrammare. La Juve è la squadra più forte, quindi ha un vantaggio tecnico, ma dal punto di vista economico, per arrivare in alto, ha sborsato tanto e il bilancio è deficitario. Ripeto: ci vorrà fantasia. Vedo meglio i club medio-piccoli: penso al Sassuolo, alla Fiorentina, al Toro, all’Atalanta».