Bove in visita al Viola Park, abbracci e saluti con gli ex compagni

Ieri Edoardo Bove è tornato al Viola Park. L'ex centrocampista gigliato, sotto contratto con la Roma fino al 2028 dopo il rientro dal prestito alla Fiorentina, ha fatto tappa a Firenze per salutare e riabbracciare gli ex compagni della Fiorentina. Il Viola Park è stato casa sua la passata stagione. Una stagione che, dopo quel Fiorentina-Inter del 1 dicembre, gli ha cambiato la vita.

"Che bello rivederti" ha scritto su Instagram la Fiorentina (QUI il post completo) mostrando le immagini e i video del saluto con gli ex compagni. "Vi ho guardato, vi seguo, potevate fare meglio" ha detto invece Bove alla squadra gigliata facendo ridere tutti. In attesa di scoprire cosa gli riserverà il futuro nel mondo del calcio, Bove ha passato una giornata serena al Viola Park. In serata poi l'ex centrocampista gigliato con alcuni ex compagni, membri dello staff e magazzinieri è andato a cena fuori a Fiesole (QUI le immagini in esclusiva della cena raccolte da FirenzeViola.it).