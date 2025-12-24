Dragusin piace anche alla Roma e a Gasperini: si lavora al prestito con diritto di riscatto
Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport anche la Roma avrebbe messo gli occhi su Radu Dragusin, accostato anche alla Fiorentina. Il centrale romeno, ex Juve e Genoa, oggi in Premier al Tottenham, potrebbe partire ed è molto gradito da Gasperini. Un'opzione può essere la formula del prestito fino a giugno con diritto di riscatto.
Per il centrale, considerato uno dei migliori in Europa nel suo ruolo fino alla rottura del crociato del gennaio di quest’anno, si tratterebbe peraltro di un’ottima occasione di rilancio in un ambiente nuovo e stimolante, si legge su la rosea. Quindi se la Fiorentina volesse provare a prendere Dragusin, con l'aiuto del nuovo dirigente Paratici, dovrà vedersela con la concorrenza della Roma.
