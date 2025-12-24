FirenzeViola
La Curva Fiesole in visita all'ospedale Meyer: tanti doni per bimbi e infermieri
Visita speciale questa mattina per i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze: una delegazione della Curva Fiesole, per il terzo anno consecutivo sempre nei giorni che precedono il Natale, ha infatti fatto visita ai bambini ricoverati che saranno costretti a passare le festività in ospedale, portando a loro e agli infermieri presenti tanti doni viola. Un gesto straordinario che spiega bene quale sia il legame della Curva con la città di Firenze, i valori che essa tramanda - al di là degli spalti del Franchi - e il rapporto con un’eccellenza come l’ospedale pediatrico del capoluogo toscano.
Ecco le immagini di Firenzeviola.it:
