Tifosi, altro esodo: sabato al Tardini di Parma quasi in 3mila nonostante le tensioni
FirenzeViola.it
Dopo quello del Mapei, il popolo viola si prepara a un altro esodo in Emilia, con la speranza che il finale sia diverso. Per la gara in programma sabato alle 12.30 allo stadio Tardini di Parma ci saranno almeno 2.800 tifosi nel settore ospiti (3.500 i biglietti messi a disposizione per la Fiorentina). Nonostante le dure contestazioni dell'ultimo periodo, la tifoseria ci crede e sarà vicina alla Fiorentina anche nell'ultima gara del 2025.
Contrariamente a chi ipotizza va un distacco netto dopo le recenti tensioni, i sostenitori gigliati non lasceranno sola la Fiorentina nemmeno in trasferta. La contestazione resta forte e gli ultras attendono ulteriori segnali concreti. A riportarlo è il Corriere dello Sport e La Nazione.
Pubblicità
Rassegna stampa
Paratici a Londra almeno fino a inizio gennaio ma il mercato della Fiorentina deve partire molto prima. Il sì del dirigente non è ancora arrivato: la volontà c'è, la firma non ancora. Il 5-1 di domenica è solo un punto di partenzadi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Paratici a Londra almeno fino a inizio gennaio ma il mercato della Fiorentina deve partire molto prima. Il sì del dirigente non è ancora arrivato: la volontà c'è, la firma non ancora. Il 5-1 di domenica è solo un punto di partenza
Copertina
Angelo GiorgettiL’immagine mitologica di un Uomo di Calcio (nuovo) rianima Firenze. Luci e ombre nel passato di Paratici, ma la scelta è forte e scuote un ambiente depresso. E su Ranieri e i tifosi…
Mario TeneraniClamoroso al Franchi, i viola vincono... La bufera è servita, ora la verifica a Parma. Paratici in arrivo, deve ribaltare tutto
Lorenzo Della GiovampaolaFiorentina-Udinese 5-1, termina il match: i viola tornano alla vittoria in A dopo 211
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com