Tifosi, altro esodo: sabato al Tardini di Parma quasi in 3mila nonostante le tensioni

Tifosi, altro esodo: sabato al Tardini di Parma quasi in 3mila nonostante le tensioniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Dopo quello del Mapei, il popolo viola si prepara a un altro esodo in Emilia, con la speranza che il finale sia diverso. Per la gara in programma sabato alle 12.30 allo stadio Tardini di Parma ci saranno almeno 2.800 tifosi nel settore ospiti (3.500 i biglietti messi a disposizione per la Fiorentina). Nonostante le dure contestazioni dell'ultimo periodo, la tifoseria ci crede e sarà vicina alla Fiorentina anche nell'ultima gara del 2025.

Contrariamente a chi ipotizza va un distacco netto dopo le recenti tensioni, i sostenitori gigliati non lasceranno sola la Fiorentina nemmeno in trasferta. La contestazione resta forte e gli ultras attendono ulteriori segnali concreti. A riportarlo è il Corriere dello Sport e La Nazione