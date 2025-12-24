Paratici sì, ma nel 2026. Il Corriere Fiorentino: "E la Commissione promuove i conti viola"

"Paratici sì, ma nel 2026. E la Commissione promuove i conti viola" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina del Corriere Fiorentino in merito alla Fiorentina. Difficile che Paratici riesca a liberarsi dal Tottenham prima di gennaio. Intanto la Commissione Indipendente che vigilia sui conti della Serie A non ha imposto alcun paletto alla Fiorentina per il mercato di gennaio: niente blocco insomma, né tanto meno obbligo di saldo zero.

Anche se Paratici e Goretti per rivoluzionare la rosa con quei quattro-cinque volti nuovi messi in preventivo, potranno spendere solo ciò che incasseranno. Per questo qualche partenza eccellente ci sarà (Dzeko su tutti) e per questo, pur volendolo trattenere, non si faranno barricate qualora Gudmundsson chiedesse di essere ceduto. Fuori lui, così come molto probabilmente Pablo Marì. Senza escludere sorprese (vedi Ranieri) e tenendo De Gea e Kean come gli unici, veri, intoccabili.