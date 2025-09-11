FirenzeViola Bove e la cena con gli ex compagni della Fiorentina: le immagini esclusive di FirenzeViola

La giornata a Firenze di Edoardo Bove, nostalgica ed emozionante, è finita a Fiesole, a cena con alcuni ex compagni della Fiorentina. La serata organizzata da Luca Ranieri, impegnato però con la serata del "Torrino d'Oro" al Cestello e dunque mai arrivato, ha visto la presenza del gruppo viola al quale era molto legato, da Mandragora a Parisi passando per Fagioli, dal team manager ad alcuni componenti dello staff medico fino ai magazzinieri. Una "rimpatriata" nel punto più panoramico di Fiesole da dove si vede tutta Firenze, per ricordare una stagione sì sfortunata per Bove ma che gli ha permesso di stringere un legame molto forte con Firenze e con tutto l'ambiente viola.

Edoardo Bove ha fatto ritorno al Viola Park anche se da fine giugno è tornato ad essere un tesserato della Roma. Purtroppo i test e gli esami fatti dopo l'intervento non hanno portato notizie positive per poter tornare a giocare in serie A ed anche in giallorosso deve restare fuori dal campo, compreso quello di allenamento. In questo periodo lontano dal rettangolo di gioco, senza cercare soluzioni all'estero, Bove si è preso del tempo per fare le cose che lo fanno stare bene, compreso tornare a Firenze. Un blitz per salutare la squadra e una società che, dopo quanto accaduto il 1° dicembre 2024, gli è stata tanto vicino, lasciando in gruppo come collaboratore di Palladino.

Una giornata spensierata ma ricca di nostalgia ed emozione, come dimostrano gli abbracci con gli ex compagni ma anche con i nuovi acquisti molti dei quali già incontrati nello stesso spogliatoio o come avversari. "Bello rivederti" scrive la Fiorentina, "vi seguo e vi voglio bene, ma potevate iniziare meglio" risponde Edoardo scherzando alla squadra che lo applaude. E dopo il pranzo insieme stasera cena a Fiesole, organizzata da capitan Luca Ranieri.

Ecco i giocatori della Fiorentina al ristorante "Reggia degli Etruschi" nelle immagini esclusive di FirenzeViola.