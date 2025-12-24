Viola su Dragusin, l'agente: "Non vogliono venderlo, ma ci penserò. L'Italia il posto migliore"

Radu Dragusin è il nome circolato per la maggiore, negli ultimi giorni, per il mercato della Fiorentina. Il difensore rumeno, in uscita dal Tottenham, è stato avvicinato dai viola in tempi recenti e non è da escludere che la dirigenza di Rocco Commisso possa tornare alla carica nella sessione di riparazione. A entrare nella questione è Florin Manea, agente dell'ex Genoa, ai microfoni di Digisport: "Non abbiamo ancora preso decisioni, ma vedremo. Se il numero di partite non sarà quello che vogliamo, allora ne terremo conto. La posizione del club è che non vogliono venderlo, ma ci penserò. Parlerò con lui e vedremo che decisione prenderemo".

Prosegue l'agente: "Finora nessuno mi ha chiamato, ma c'è interesse. Soprattutto dall'Inghilterra, ma un club più piccolo, poi l'Italia è meglio come soluzione perché andrebbe in un grande club. Non ho parlato con Chivu, l'ho solo chiamato per congratularmi. So che l'Inter cercherà un difensore centrale in estate. Radu ha ancora 4 anni e mezzo al Tottenham, ma il problema è che l'infortunio lo ha tenuto lontano per 11 mesi, non posso restare altri 7. Dobbiamo trovare una soluzione per farlo giocare più partite fino all'estate. È determinato al 100% a giocare. Ora dobbiamo pensare fino a gennaio".