Calciomercato Dodo, l'interesse dell'Inter e un rinnovo che non decolla: a Paratici la patata bollente

C’è anche Dodo nel gruppo di calciatori della Fiorentina con gli occhi del mercato addosso. La storia d’amore tra il brasiliano e il popolo viola è sempre stata oggetto di chiacchiere nella Firenze del pallone, il suo legame con la tifoseria si è spesso dimostrato forte ma lo stesso non si può dire per il rapporto fra giocatore e società, dopo il lungo tira e molla che va avanti praticamente da un anno sul tanto atteso rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Se si somma a tutto questo una stagione, fin qui, tutt’altro che in linea con quella precedente, si arriva facilmente a leggere il mercato di gennaio come uno snodo da seguire attentamente per la carriera dell’esterno destro. A cui stanno iniziando a pensare diversi club prestigiosi.

Gli alti e bassi sul rinnovo

Dodo è vincolato alla Fiorentina da un contratto in scadenza attualmente al 30 giugno 2027, con le trattative per il prolungamento che sono partite circa un anno fa, subendo non pochi cambi di direzione. La sua agenzia non ha avuto un bel rapporto col vecchio ds Pradè, che fino a pochi mesi ebbe diverse incomprensioni in merito con i rappresentanti dell’ex Shakhtar. Tanto da dichiarare: "Cercheremo in tutti i modi di rinnovare anche se i rapporti con l’agente non sono facilissimi". Si spiega così lo stallo estivo dopo i pesanti mesi finali della scorsa stagione, prima che in autunno iniziassero le prove di disgelo, nel tentativo di riprendere i contatti diretti e un’impennata nella trattativa.

Gennaio alle porte. L’Inter monitora

Eppure, negli ultimi tempi non si sono registrate novità essenziali. Pradè non è più il ds della Fiorentina e la squadra, prima della vittoria di domenica, non ha fatto altro che imbarcare acqua. Ora toccherà a Fabio Paratici prendere in mano la questione ed occuparsene per far sì che il club di Commisso non disperda comunque un suo patrimonio, data la valutazione del giocatore che oscilla ora come ora tra i 15 e i 20 milioni. A tal proposito, si apprende nelle ultime ore di un interesse dell’Inter per il calciatore, anche a causa del lungo forfait a cui è costretto Dumfries. I nerazzurri cercheranno di sistemare la corsia destra a gennaio e il nome di Dodo è attualmente oggetto di valutazione di Marotta e i suoi uomini, anche se non ci sono mai stati contatti veri e propri con l’entourage del laterale destro e con la Fiorentina. Resta il fatto che con la squadra di Vanoli in queste condizioni e con un contratto di un solo anno e mezzo ancora, il cartellino del brasiliano può diventare appetitoso per tante società. Sta a quella viola risolvere la situazione il prima possibile.