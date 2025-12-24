La Fiorentina cerca una sistemazione per Dzeko: l'ingaggio pesa, si guarda al mercato internazionale

La Fiorentina cerca una sistemazione per Dzeko: l'ingaggio pesa, si guarda al mercato internazionaleFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:30Rassegna stampa
di Redazione FV

Nelle possibili cessioni di gennaio, il Corriere dello Sport cita anche Edin Dzeko. La società viola è in cerca di una sistemazione. L’ex Roma deve trovare un club che possa permettersi il suo ingaggio (guadagna 1,8 milioni netti più bonus). Ecco perché i suoi agenti esploreranno il mercato internazionale. Fabio Paratici avrà il suo bel da farsi anche sul fronte Albert Gudmundsson, che è sotto esame: la dirigenza ne valuterà atteggiamento e prestazioni entro la metà di gennaio.