Mercato, Paratici può fare un tentativo per Dragusin. Idea scambio con il Nizza Richardson-Boga
Il Corriere Fiorentino analizza il possibile mercato in entrata della Fiorentina fa due nomi principali. Un difensore (Paratici potrebbe fare un tentativo per portarsi Dragusin dal Tottenham), un centrocampista e almeno un paio di esterni con caratteristiche offensive. E chissà. Magari col Nizza si può provare a impostare un discorso che, oltre a Richardson, coinvolga Boga.
LEGGI ANCHE: Dragusin in uscita dal Tottenham: la Fiorentina lo aveva chiesto un mese fa
Paratici a Londra almeno fino a inizio gennaio ma il mercato della Fiorentina deve partire molto prima. Il sì del dirigente non è ancora arrivato: la volontà c'è, la firma non ancora. Il 5-1 di domenica è solo un punto di partenzadi Lorenzo Di Benedetto
