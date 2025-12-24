Mercato, Paratici può fare un tentativo per Dragusin. Idea scambio con il Nizza Richardson-Boga

Il Corriere Fiorentino analizza il possibile mercato in entrata della Fiorentina fa due nomi principali. Un difensore (Paratici potrebbe fare un tentativo per portarsi Dragusin dal Tottenham), un centrocampista e almeno un paio di esterni con caratteristiche offensive. E chissà. Magari col Nizza si può provare a impostare un discorso che, oltre a Richardson, coinvolga Boga.

