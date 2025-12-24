De Gea nuovo capitano, il Corriere dello Sport spiega il perché del cambio
Anche il Corriere dello Sport fa il punto su De Gea, che è diventato il nuovo capitano della Fiorentina. La scelta di levare la fascia a Ranieri e darla a De Gea riguarda la volontà è quella di deresponsabilizzare un calciatore come Ranieri che, cresciuto nelle giovanili viola, sente più degli altri il peso di quest'annata maledetta; d'altro canto, la fascia concessa a De Gea, campionissimo in crisi in questo ultimo periodo, vuole essere anche un segnale di fiducia incondizionata nello spagnolo.
Questo il primo scossone dato a Vanoli, che segue la linea tracciata dal ds Goretti, il quale dopo Sassuolo-Fiorentina aveva parlato di scelte drastiche da prendere. Un primo cambiamento evidente è arrivato, anche se la correlazione tra la novità del capitano e la vittoria facile sull'Udinese è mera suggestione.
