De Gea nuovo capitano, il Corriere dello Sport spiega il perché del cambio
Oggi alle 12:30
Redazione FV

Anche il Corriere dello Sport fa il punto su De Gea, che è diventato il nuovo capitano della Fiorentina. La scelta di levare la fascia a Ranieri e darla a De Gea riguarda la volontà è quella di deresponsabilizzare un calciatore come Ranieri che, cresciuto nelle giovanili viola, sente più degli altri il peso di quest'annata maledetta; d'altro canto, la fascia concessa a De Gea, campionissimo in crisi in questo ultimo periodo, vuole essere anche un segnale di fiducia incondizionata nello spagnolo.

Questo il primo scossone dato a Vanoli, che segue la linea tracciata dal ds Goretti, il quale dopo Sassuolo-Fiorentina aveva parlato di scelte drastiche da prendere. Un primo cambiamento evidente è arrivato, anche se la correlazione tra la novità del capitano e la vittoria facile sull'Udinese è mera suggestione.