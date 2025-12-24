Goretti rimane al suo posto nonostante Paratici: sarà il principale collaboratore dell'ex Juve
La Nazione cerca di analizzare il momento societario all'interno della Fiorentina. In questi giorni e fino all'inizio di gennaio i contatti tra Paratici e i dirigenti viola saranno frequenti. In vista del mercato la Fiorentina è stata chiara con tutti i calciatori: sarà il club a decidere chi mettere sul mercato e chi far rimanere a prescindere dalla propria volontà, almeno fino al termine della stagione. Messaggio condiviso anche dal ds Goretti. Se Alessandro Ferrari è stato il vero motore dell’affare Paratici, il direttore sportivo continuerà a ricoprire il suo ruolo.
Anzi, fra i due c’è stima reciproca che di certo aiuterà in questo lavoro di squadra che attende la società viola. I due si sono già confrontati sul da farsi. Al di là del capo scout che dovrebbe seguire Paratici, il toscano Lorenzo Giani, sarà proprio Goretti il principale collaboratore di Paratici. Conosce lo spogliatoio, osserva con attenzione anche gli allenamenti per valutare i comportamenti dei calciatori.
