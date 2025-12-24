Il 4-1-4-1 funziona con Parisi ala: invenzione alla Bove quando Palladino lo miste a sinistra

Il 4-1-4-1 funziona con Parisi ala: invenzione alla Bove quando Palladino lo miste a sinistraFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:30Rassegna stampa
di Redazione FV

La Gazzetta dello Sport si concentra sul nuovo assetto tattico adottato dalla Fiorentina, un 4-1-4-1 dinamico in cui spicca il passaggio alla difesa a quattro, ma nel nuovo volto viola c’è anche l’idea di Fabiano Parisi, schierato alto a destra. Una vera intuizione, paragonabile a quella della passata stagione quando Raffaele Palladino si inventò Edoardo Bove a sinistra a fare da collegamento fra centrocampo e attacco.

Una scelta apprezzata quella di Vanoli non solo perché l’ex Empoli alla fine è risultato pure il migliore in campo ma anche perché questa mossa, così come il nuovo assetto, ha dato la netta sensazione che il tecnico abbia in mano la situazione con dei segnali di crescita che lasciano speranze di risolvere la crisi.