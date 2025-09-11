Social
Edoardo Bove torna a fare visita ai suoi ex compagni al Viola Park
FirenzeViola.it
C'è stato un ritorno più che gradito al Viola Park nella mattina di oggi. Come riportato infatti da un post instagram pubblicato sul profilo ufficiale della Fiorentina, a fare visita alla squadra di Stefano Pioli è arrivato l'ex viola Edoardo Bove, attualmente di proprietà della Roma ma ancora fermo dal calcio giocato in attesa di conoscere i futuri risvolti medici sul suo stato di salute.
L'ex centrocampista della Fiorentina ha salutato gli ex compagni in una serie di abbracci ritratti nelle foto presenti nel post e con una frase rivolta a tutto lo spogliatoio che testualmente recita un caloroso: "Vi voglio bene". Il tutto non fa altro che testimoniare quanto ancora sia forte il legame di Bove con tutto l'ambiente viola.
Pubblicità
News
Le più lette
3 90 milioni di motivi per vincere, solo il campo dirà se spesi bene. Pioli uomo giusto per reggere la pressione
Copertina
Pietro LazzeriniPer il club la Fiorentina è più forte e Pradè lo ha palesato con i numeri. Pioli ora ha il compito di dimostrarlo con i fatti e senza alibi societari. Ma il rischio è di non aver fatto i conti con gli avversari
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina ritrova un Kean ancora più super. Servirà la sua miglior versione per mettere paura al Napoli. Piccoli, Nicolussi e Fagioli (aspettando Gudmundsson) saranno l'arma in più di Pioli: ecco come
Angelo GiorgettiFiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com