Edoardo Bove torna a fare visita ai suoi ex compagni al Viola Park

Oggi alle 13:22
C'è stato un ritorno più che gradito al Viola Park nella mattina di oggi. Come riportato infatti da un post instagram pubblicato sul profilo ufficiale della Fiorentina, a fare visita alla squadra di Stefano Pioli è arrivato l'ex viola Edoardo Bove, attualmente di proprietà della Roma ma ancora fermo dal calcio giocato in attesa di conoscere i futuri risvolti medici sul suo stato di salute.

L'ex centrocampista della Fiorentina ha salutato gli ex compagni in una serie di abbracci ritratti nelle foto presenti nel post e con una frase rivolta a tutto lo spogliatoio che testualmente recita un caloroso: "Vi voglio bene". Il tutto non fa altro che testimoniare quanto ancora sia forte il legame di Bove con tutto l'ambiente viola.

Bove torna al Viola Park. Il video della Fiorentina