Anche la valutazione di Kean è in ribasso: ma ad oggi la clausola fa bene al club

Anche la valutazione di Kean è in ribasso: ma ad oggi la clausola fa bene al clubFirenzeViola.it
Oggi alle 12:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Anche Kean si è svalutato, si legge su La Nazione. L'ultimo posto in classifica ha causato un po' di svalutazione nella rosa della Fiorentina, e questo ha colpito anche Moise Kean. Il suo prezzo, da una parte, è bloccato dalla clausola di 62 milioni, ma dall'altra se la Fiorentina dovesse decidere in qualche modo di ascoltare proposte sul bomber, i riflessi della stagione horrorsa sarebbero importanti anche su di lui. Moise rimane senza dubbio un top player, ma in trattativa libera (ovvero senza guardare la clausola) sarebbe ben più complicato venderlo davanti a un’offerta che superi i 50 milioni di euro.