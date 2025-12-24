La nuova vita di Parisi, la Repubblica-Firenze: "L'arrivo di Vanoli lo ha cambiato"

A Fabiano Parisi ci sono voluti due anni e mezzo e quattro allenatori per prendersi un po’ di gloria viola e gli applausi convinti dei tifosi del Franchi, si legge su la Repubblica-Firenze. Senza certezze, Parisi è stato a lungo un rincalzo e qualche mese fa, qualora la Lazio avesse potuto fare mercato, sarebbe probabilmente finito alla corte di Sarri. Ed invece ecco che dalle macerie di una stagione impazzita e maledetta qualcuno è riuscito a trovarci del buono. L’arrivo di Paolo Vanoli gli ha infatti cambiato la vita. Contro il Genoa, alla prima del tecnico, gli sono stati concessi 25 minuti in campo dopo che nelle precedenti 10 giornate di campionato ne aveva giocati poco più di trenta.

Nelle successive 5 partite contro Juve, Atalanta, Sassuolo, Verona ed Udinese è addirittura sempre partito da titolare, sublimando il crescendo con la miglior prestazione in viola domenica scorsa contro i bianconeri, totalmente inarrestabile per tutto il match dove ha devastato, in senso positivo, l’altra fascia: quella destra. Schierato a sorpresa “contromano” e in posizione più avanzata dopo una vita da terzino sinistro, Parisi non ha sbagliato una giocata risultando imprendibile per gli uomini di Runjaic.