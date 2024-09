BOVE, Adesso il salto di qualità definitivo in maglia viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il gol con la nazionale potrebbe non essere l’unico stagionale per Edoardo Bove, o meglio, questo è ciò che si aspettano i tifosi viola dopo la sua prestazione con l’U21 contro San Marino. Una prestazione da incorniciare per il giovane ex Roma, ora atteso al banco di prova più importante: il salto di qualità definitivo. La Nazione lo vede come un giocatore in grado di sbocciare grazie all’ambiente e al tecnico adatti. Vedremo dunque se il giovane classe 2002 sarà in grado di tornare, in maglia viola, ai livelli di quando era allenato da Mourinho alla Roma, tecnico che fu determinante per la sua crescita.