BORJA, Italiano? Viola più consapevoli e felici. DV9...

Borja Valero è stato intervistato da Repubblica: "La Fiorentina è praticamente la stessa squadra della scorsa stagione ma con la consapevolezza in più di Vlahovic. Adesso Dusan sa gestire meglio i momenti. Italiano poi ha dato spunti precisi per cambiare la mentalità di tutti i suoi elementi. Ho parlato con alcuni miei amici dentro lo spogliatoio e sono tutti felici di come Italiano allena la squadra. E’ molto bravo ad avere l’attenzione di tutti e a non far calare mai l’intensità". Sull'Inter, invece, dice che è la squadra che gli sta piacendo di più, finora: "Come rosa è quella più completa e se riescono a gestire bene le tre competizioni, è ancora la squadra da battere". L'ex viola inoltre dice che se ripensa al momento in cui ha iniziato a giocare rifarebbe il calciatore ma, adesso, probabilmente no, in quanto non sa se merita. A suo avviso avrebbe forse potuto avere la stessa bella vita anche senza fare il calciatore. Ma ricorda anche che ci sono stati molti momenti che si è goduto: l’esordio col Real, quello con la nazionale spagnola e il 4-2 alla Juventus con la Fiorentina.