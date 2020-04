BONETTI, Futuro? Stiamo decidendo. Sulla ripartenza..

L'attaccante della Fiorentina Women's Tatiana Bonetti si è concesso a La Nazione, stamani in edicola. La giocatrice scalda i motori in vista di una eventuale ripartenza dei campionato: "Ma prima devono esserci le condizioni giuste per la tutela di tutti - dice -. La mia mamma lavora in ambito sanitario e non smetto di avere paura per lei. La Fiorentina? Io e la mia società stiamo parlando del mio futuro. Il calcio? Ancora non sono certa di ciò che farò, ma vista la mia esperienza spero di proseguire in questo settore. La Nazionale? Gioie e dolori, ora spero sia la volta buona per riprendere il percorso in azzurro".