BOLOGNA, Piace Arnautovic. L'alternativa è Simeone

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Il Bologna starebbe sondando il terreno per Marko Arnautovic, attaccante ora in forza allo Shanghai SIPG, proposto nel gennaio scorso anche alla Fiorentina. Per far sì che il giocatore torni in Italia, si legge sul quotidiano, i felsinei dovranno impegnarsi per rendere accettabile nelle prossime gare lo spessore del Bologna. In alternativa, Mihajilovic gradirebbe molto l'ex viola Giovanni Simeone.