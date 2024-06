BOJINOV, Punterei su Icardi. Milenkovic può essere ceduto

FirenzeViola.it

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Sulle pagine de La Nazione, è uscita un'intervista all'ex viola Valeri Bojinov che è stato ex compagno di squadra di Raffaele Palladino. Ecco le sue parole sul nuovo allenatore viola: "Eppure vi confesso che quando ci parlavamo nello spogliatoio non intravedevo in lui la voglia di diventare allenatore. Quello che ho apprezzato di 'Raffa' fin dal primo giorno è l’intelligenza, la professionalità e il grande stile".

È rimasto stupito dalla scelta della Fiorentina di andare su Palladino?

"Affatto. Il lavoro di Raffaele a Monza è stato eccezionale. Si è fatto trovare pronto dopo solo tre anni di settore giovanile e non ha sbagliato nulla. Raffaele per me è stato un esempio dentro e fuori dal campo: è un lavoratore che non si è mai nascosto ma ha sempre voluto dimostrare il proprio valore".

C'è chi rimprovera la poca gavetta

"Ma quando in carriera hai allenatori come Juric e Gasperini diventa più facile allenare subito in A. Guardate quanti stanno provando a imitare il 3-4-2-1 con cui anche lui gioca. Gli è stato dato un ’vestito’ che lui ha solo dovuto far indossare ai calciatori".

Cosa rappresenta per Palladino l'avventura a Firenze?

"Non dovrà essere una tappa ma un punto di arrivo. Rispetto al Monza dovrà fare i conti con aspettative più alte, con pressioni che non sono paragonabili a quelle vissute fino ad oggi. Ma ’Raffa’ ha già lavorato in piazze top. E poi è un po’ come me… Io senza stimoli io non riesco a lavorare. E lui fa lo stesso: la stampa, la città, il tifo della Fiesole sono tutti aspetti che ti fanno sentire il migliore e Raffaele ha tutto per poterlo dimostrare. Poi a Firenze troverà un centro sportivo unico in Europa che lo aiuterà".

Quale attaccante consiglia alla Fiorentina?

"Io punterei su Icardi. La storia viola è sempre stata connotata da grandi punte e penso che Mauro sarebbe l’ideale: uno come lui in A può ancora fare 20 gol. Certo, i costi sono alti ma penso che il gioco valga la candela. Nel calcio avere un attaccante forte è tutto: pensate a come l’Olympiakos ha vinto la finale di Atene".

La stagione di Milenkovic è stata negativa?

"Fossi la Fiorentina cercherei di fare plusvalenza con lui. Mi pare che da dopo l’addio di Vlahovic Nikola abbia avuto un calo, quasi come se il fatto che Dusan sia andato in un top club e lui ancora no lo avesse condizionato. Per lui è arrivato il momento di cambiare aria"