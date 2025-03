Biraghi sulle punizioni: "Cerco di segnare ma è sempre più difficile fare gol con questo fondamentale"

L'ex capitano della Fiorentina, ora in forza al Torino, Cristiano Biraghi è intervenuto ieri a Venaria Reale, nei pressi del capoluogo piemontese, a margine dei Golden Hearts. Queste le sue parole, come riportate da TuttoSport, riguardo ai calci di punizione, fondamentale con cui i granata non segnano addirittura dal 2017, quando a farlo curiosamente fu un altro ex viola come Adem Ljajic: "Se io sono uno specialista su punizione vuol dire che c’è qualche problema. Proprio qualche giorno fa stavo parlando con lo staff tecnico del motivo per cui ci sono sempre meno gol su punizione rispetto a qualche anno fa. È vero che in passato ci sono stati degli specialisti davvero importati, giocatori che sapevano calciare il pallone molto bene, ma secondo me è sempre più difficile segnare in questo modo perché i portieri ora studiano maggiormente i tiratori, hanno a disposizione più video, più immagini per capire anche dove posizionarsi o dove andrà la palla in base a come viene appoggiato il piede. In allenamento ci stiamo esercitando. Le proviamo in tutti i modi: calciamo con la barriera finta e a volta anche con quella vera che salta, ogni tanto centriamo anche qualcuno di quelli che si prestano a farla. Io comunque cerco di fare gol".

L'ex numero 3 gigliato ha chiuso parlando di fair play

"In campo lo vedo molto, anche nei piccoli gesti, nonostante ci sia un livello di stress elevato e la posta in palio sia alta. Anche quando c’è qualche screzio, a fine partita non ho mai visto qualcuno non salutare l’avversario".