Il Barcellona non molla Dodo: Deco punta il brasilano in caso di addio a parametro zero

Il Barcellona non molla Dodo: Deco punta il brasilano in caso di addio a parametro zeroFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:30Rassegna stampa
di Redazione FV

Il futuro di Dodô resta ancora tutto da definire e il mercato potrebbe presto tornare a occuparsi del terzino brasiliano. Al momento, infatti, non ci sono novità concrete sul fronte del rinnovo con la Fiorentina e, senza un accordo tra le parti, l’ipotesi di arrivare alla scadenza del contratto e salutarsi a parametro zero diventa sempre più concreta. Una situazione che potrebbe attirare l’attenzione di diversi club, soprattutto se nei prossimi mesi non dovessero registrarsi passi avanti.

Dalla Spagna, intanto, continuano a circolare indiscrezioni sul possibile interesse del Barcellona. Il direttore sportivo Deco resta infatti un estimatore di Dodô e il club catalano potrebbe monitorare con attenzione l’evolversi della situazione in casa viola. Lo riporta il Corriere Fiorentino.