BARAK, Lui, Sottil e Pierozzi saranno valutati in settimana

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i tre giorni liberi concessi alla squadra da Italiano, scrive La Nazione, oggi la Fiorentina torna in campo per riprendere la preparazione estiva. Allenamento al Viola Park in programma alle 18.30, in un clima certamente positivo dopo la notizia del ripescaggio in Conference League. Anche domani squadra in campo per un solo allenamento, fissato per le 9:30. In tutto questo, Italiano non può ancora contare su alcuni calciatori: Barak, Sottil e Niccolò Pierozzi.

Tutti e tre saranno nuovamente valutati in settimana, per adesso la loro preparazione è stata condizionata da problemi di varia natura. Barak in particolare deve fare i conti con un’infezione contratta durante le vacanze, Pierozzi invece è alle prese con problematiche addominali.