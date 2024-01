BARAK, A Riyad avanti la trattativa tra Napoli e Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nello spazio dedicato al mercato del Napoli, si sofferma sulla trattativa che potrebbe portare all'ombra del Vesuvio Antonin Barak, che a Firenze non sta trovando molto spazio. I campani hanno chiesto l'ex Verona in prestito con diritto di riscatto, per un’operazione da 6 milioni. La Fiorentina invece vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto, magari anche fissato al raggiungimento di alcuni risultati come la qualificazione alla prossima Champions. I due club continueranno a trattare a Riyad, dove si scontreranno nella semifinale di Supercoppa Italiana.