Attesi 17mila spettatori per Fiorentina-Genoa: niente festa in caso di salvezza

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L'attualità del tifo viola racconta di una depressione diffusa. Certo, rimarca stamani La Nazione, poteva andare molto peggio. Ma domenica al Franchi - attualmente sono attesi 17mila spettatori e non ci saranno applausi per nessuno. La salvezza (tra l'altro ancora da conquistare con un punto) è il minimo sindacale. La gente si aspetta chiarezza sul futuro. Voltare pagina e ripartire. Guardare avanti e farlo senza guardarsi indietro. Con un'idea di calcio che riporti la Fiorentina in Europa. Li dove deve stare, nel rispetto della storia e della propria tifoseria.