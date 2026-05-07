Attesi 17mila spettatori per Fiorentina-Genoa: niente festa in caso di salvezza
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L'attualità del tifo viola racconta di una depressione diffusa. Certo, rimarca stamani La Nazione, poteva andare molto peggio. Ma domenica al Franchi - attualmente sono attesi 17mila spettatori e non ci saranno applausi per nessuno. La salvezza (tra l'altro ancora da conquistare con un punto) è il minimo sindacale. La gente si aspetta chiarezza sul futuro. Voltare pagina e ripartire. Guardare avanti e farlo senza guardarsi indietro. Con un'idea di calcio che riporti la Fiorentina in Europa. Li dove deve stare, nel rispetto della storia e della propria tifoseria.
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Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
Angelo GiorgettiFiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problema
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