ATTACCO, Sarà un "duemilaventunovic" da ricordare

Come spiega questa mattina La Nazione, l’anno solare che sta terminando sarà ricordato come il duemilaventun… ovic. Ogni riferimento a Vlahovic non è casuale. Il bomber serbo, infatti, è stato il mattatore assoluto della Fiorentina nell’arco delle 46 gare ufficiali disputate nel corso del 2021. Considerando il bilancio generale non certo esaltante, in virtù delle 18 vittorie e 18 sconfitte, i 35 gol di Vlahovic da gennaio a dicembre non solo rappresentano un primato nella storia viola, ma hanno un’importanza unica visto che Dusan, in campionato, ha segnato 33 reti, ossia oltre la metà dei 65 gol annuali dei viola in Serie A. Grazie a ciò (Vlahovic ha superato il record di Hamrin di 27 reti in Serie A nel 1960, ma in “solo” 33 gare), la viola ha evitato la retrocessione e si è poi rilanciata. Per la classifica dell’anno solare 2021, in cui ha trionfato l’Inter con 104 punti, la Fiorentina si è piazzata al nono posto con 58 punti, guadagnando una posizione rispetto al 2020.