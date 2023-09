ATTACCO, Reparto rivoluzionato e migliorato. Voto 7

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ottimo il voto assegnato da La Nazione per il mercato del reparto offensivo. L'attacco è indubbiamente ciò su cui ha lavorato di più la società gigliata sia in uscita che in entrata. Venduti Cabral e Jovic e acquistati Nzola e Beltran.

Il primo, consigliato al club dallo stesso Vincenzo Italiano, dovrebbe ricoprire il ruolo di centravanti di manovra; il secondo, fresco di convocazione in Nazionale, potrebbe avere le caratteristiche per completarsi con il lavoro centrale di Nzola. Una soluzione di coppia alla quale Italiano non ha rinunciato. Il reparto è completato con Nico Gonzalez che insieme alla maglia numero 10 sembra aver trovato la forza di incidere a livelli alti, Kouame, jolly di Italiano, Brekalo, che per ora sta andando così e così, Ikoné e Sottil che dovranno finalmente superare i propri limiti in fatto di concretezza e infine Kokorin che a sorpresa sembra essere confermato.