ATTACCO, Kean vede la Roma. Oggi il responso su Gud

Punto sull'allenamento della Fiorentina in vista della trasferta di San Gallo in Conference, sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport: come spiega il quotidiano, quella con gli svizzeri è la seconda delle sette partite in ventuno giorni per la Fiorentina. L’allenamento del martedì (ancora differenziato per Mandragora e Pongracic, ma il centrocampista italiano è vicino al rientro) ha confermato che Palladino farà turnover in Svizzera rispetto alla trasferta di Lecce.

Quanto ampio lo sapremo dopo la rifinitura odierna che il gruppo svolgerà al Viola Park: da Terracciano a Biraghi, da Richardson a Kouame, da Sottil a Ikoné, vanno tutti verso un posto da titolare per sfruttare l’occasione nella scalata alle gerarchie di formazione di Palladino. Non ci sarà di sicuro Kean che rimane a Firenze a svolgere cure per continuare a mettere nel mirino la Roma, mentre oggi conosceremo l’entità dell’infortunio ai flessori della coscia destra per Gudmundsson e il conseguente stop: che sarà fino alla sosta in caso di lesione (ed è il timore) o invece per un paio di partite se il guaio rimane contrattura o poco più (ed è la speranza).