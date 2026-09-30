Fagioli mezzala in Nazionale può favorire la convivenza con Oulai

Come scrive stamani La Nazione, Nicolò Fagioli sta vivendo un momento molto positivo, sempre più centrale nel progetto di Paolo Vanoli e protagonista anche con la Nazionale. La continuità delle sue prestazioni e la crescita sul piano della personalità lo rendono un elemento importante per il futuro della Fiorentina. Contro la Turchia, Fagioli è stato impiegato da mezzala, in una posizione che ha ricordato Verratti, mostrando dinamismo, qualità nel possesso e capacità di inserirsi.

La convivenza con Oulai

Se per Vanoli resta soprattutto il regista della squadra, questa nuova interpretazione potrebbe favorire anche la convivenza con Oulai, creando un centrocampo più fisico e dinamico. Sarà però necessario trovare il giusto equilibrio con la presenza di Atta. Oltre alle qualità tecniche, Fagioli sta mostrando una personalità sempre maggiore. L'ex Juventus si sta affermando come un punto di riferimento dello spogliatoio, importante anche per accompagnare la crescita dei tanti giovani arrivati in estate e al fianco di leader d'esperienza come David De Gea.