Valdepeñas scalpita tra le insidie: da definire le gerarchie a sinistra

Victor Valdepeñas è uno dei principali investimenti della Fiorentina per la fascia sinistra. Il classe 2006 è arrivato dal Real Madrid per 8 milioni di euro, con i Blancos che hanno mantenuto il 50% sulla futura rivendita e il diritto di recompra per i prossimi tre anni. Il terzino ha firmato un contratto di cinque anni con i viola, con una clausola rescissoria da 60 milioni. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, Fiorentina crede molto nelle sue qualità offensive e nelle sue potenzialità, tanto da averlo individuato come titolare del futuro.

Gerarchie non ancora definite

Valdepeñas deve però ancora migliorare nella fase difensiva: per questo Vanoli lo ha alternato a Viery, preferendo in alcune occasioni un terzino più prudente. Finora lo spagnolo ha raccolto sei presenze, quattro delle quali da titolare, per 397 minuti complessivi. Il suo obiettivo è trovare maggiore continuità e convincere il tecnico a puntare su di lui. Il rientro di Fabiano Parisi, previsto entro la fine dell'anno, aumenterà le alternative sulla fascia. Valdepenas dovrà quindi sfruttare le prossime settimane per dimostrare di essere pronto e conquistare una maglia da titolare.