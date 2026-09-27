Fiorentina, Atta assente dall'amichevole col Signa: ecco il motivo
Prosegue il lavoro della Fiorentina al Viola Park durante la sosta per le Nazionali. Tra i giocatori rimasti a disposizione di Paolo Vanoli c’è anche Arthur Atta, che però sarà assente dall'amichevole contro il Signa. Come comunicato dallo stesso club viola, il calciatore francese è impegnato in questi giorni in un programma di lavoro individuale studiato per permettergli di raggiungere la migliore condizione possibile in vista dei prossimi appuntamenti.
Il centrocampista viola sta sfruttando questa lunga pausa per concentrarsi sull’aspetto atletico e recuperare terreno dopo un avvio di stagione nel quale non è ancora riuscito a esprimersi al massimo delle proprie possibilità. Nessun particolare allarme, dunque: il lavoro personalizzato rientra nel percorso programmato per consentirgli di presentarsi nelle migliori condizioni alla ripresa.
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