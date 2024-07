ATALANTA, Ecco Zaniolo. Convinto anche il Galatasaray

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport, ormai è fatta, NIcolò Zaniolo diventerà un calciatore dell'Atalanta. Il club bergamasco ha battuto la concorrenza della Fiorentina e si è assicurata le prestazioni dell'ex trequartista della Roma. L'esterno classe 1999 arriverà in Lombardia con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento del 65/70% delle presenze. Siamo ormai agli ultimi dettagli da limare, con gli orobici che spenderanno in tutto, tra 3 milioni di prestito oneroso, 18 per il riscatto e vari bonus, una cifra intorno ai 22 milioni di Euro.

Il Galatasaray ha provato fino all'ultimo ad inserire l'obbligo di riscatto nell'affare, ma poi si è dovuto accontentare della formula proposta dalla Dea, visto anche che l'altra pretendente per il giocatore, la Fiorentina, si stava via via defilando. I gigliati infatti, nonostante avessero proposto l'obbligo di riscatto come voluto dai turchi, non avevano il sì di Zaniolo. La scelta dell'ex Roma di puntare sull'Atalanta è stata decisiva per l'esito della trattativa.